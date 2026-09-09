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Новый ярусолов с морозильным трюмом на 600 тонн рыбы спущен на воду

Новый ярусолов с морозильным трюмом на 600 тонн рыбы спущен на воду

На судостроительном предприятии Северная верфь (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) состоялся торжественный спуск на воду морозильного ярусолова-процессора «Гандвик-3».

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