Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников и ракету "Нептун-МД"

За последние 24 часа российские системы ПВО успешно отразили атаку Украины, уничтожив 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Калужскую, Ростовскую области и Республику Крым.
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