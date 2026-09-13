Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят независимости от Британии

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят независимости от БританииНа следующей неделе пройдет встреча делегаций Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, где будет обсуждаться выдвижение требований к правительство Британии согласиться на проведение референдумов о независимости данных территорий.
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