Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят независимости от Британии

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят независимости от БританииНа следующей неделе пройдет встреча делегаций Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, где будет обсуждаться выдвижение требований к правительство Британии согласиться на проведение референдумов о независимости данных территорий.