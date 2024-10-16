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Депутат Ветров предложил снизить возраст для управления личным транспортом до 16 лет

Депутат Ветров предложил снизить возраст для управления личным транспортом до 16 лет

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, поселок Шушары, Михаил Ветров, который также возглавляет Ассоциацию производителей детских товаров, призвал к снижению минимального возраста для управления личным транспортом (легковыми автомобилями и мотоциклами) с 18 до 16 или 17 лет.

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