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Textron Aviation и Merlin показали беспилотный Cessna SkyCourier UX: 2,7 тонны груза для снабжения в зоне конфликта

Textron Aviation и Merlin показали беспилотный Cessna SkyCourier UX: 2,7 тонны груза для снабжения в зоне конфликта

Изображение беспилотного грузового самолета Cessna SkyCourier UX / © Textron Aviation Inc. Новый концепт призван решить одну из все более актуальных проблем, стоящих перед американскими военными планировщиками.

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