Textron Aviation и Merlin показали беспилотный Cessna SkyCourier UX: 2,7 тонны груза для снабжения в зоне конфликта

Изображение беспилотного грузового самолета Cessna SkyCourier UX / © Textron Aviation Inc. Новый концепт призван решить одну из все более актуальных проблем, стоящих перед американскими военными планировщиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии