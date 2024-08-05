Представлен обновленный пикап Nissan Frontier[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Три года назад североамериканский грузовичок Nissan Frontier третьего поколения окончательно отделился от родственной всемирной модели Nissan Navara.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии