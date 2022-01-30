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Аналитик Оленченко поддержал мнение Трампа об одной из причин кризиса вокруг Украины

Аналитик Оленченко поддержал мнение Трампа об одной из причин кризиса вокруг Украины

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что одной из причин напряженной ситуации на Украине является бескорыстная помощь Вашингтона европейским странам.

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