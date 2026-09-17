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Регионы России

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Западные спецслужбы напрямую участвовали в организации терактов на Украине, заявляют в МИД России

Западные спецслужбы напрямую участвовали в организации терактов на Украине, заявляют в МИД России

Сотрудники спецслужб Запада напрямую участвовали в организации терактов в зоне проведения спецоперации на Украине, заявил 17 сентября на пресс-конференции посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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