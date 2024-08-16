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Царьград

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Помощник Путина заявил о крахе Украины – что стало последней каплей?

Помощник Путина заявил о крахе Украины – что стало последней каплей?

Помощник президента Владимира путина Николая Патрушев заявил о полной причастности Запада к планированию вторжения украинской группировки в Курскую область.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Это мы уже слышали давно,а как воевали,так и воюют
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18 час.

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