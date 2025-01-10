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Онлайн-кинотеатр Wink запускает подписку в Республике Беларусь

Онлайн-кинотеатр Wink запускает подписку в Республике Беларусь

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID #a-39952 erid F7NfYUJCUneP5W79zbcS Крупнейший белорусский оператор ШПД и платного ТВ «Белтелеком» и российский онлайн-кинотеатр Wink (ООО «Рестрим Медиа» — совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) с 9 января 2025 года запускают фирменную подписку для граждан соседней страны.

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