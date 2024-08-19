Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ сделали ставку на тактику басмачей и Махно

ВСУ сделали ставку на тактику басмачей и Махно

В своем вторжении в Курскую область Украина не изобрела ничего нового. Об этом в эфире признанного иноагентом видеоблога «Редакция» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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АНГЕЛ АНГЕЛ
В каждый хохляцкий дом похоронку...Семьи террористов, наемников должны стать законными целями для их ликвидации в любой точке мира. Кровь за кровь... Хватит молоть языками, пора всем кто едет воевать в против России знать, что их семьи находятся под прицелом и возмездие будет всем от мала до десятого колена... Пусть знают это… Чтобы каждый хохол знал, что за гибель наших парней ответят их семьи и родственники. Пусть сами себе пулю в лоб пускают, чем их семьи расплачиваться будут за них. Не гуманно? Ну тогда объясните матерям, женам, детям, родственникам погибших парней почему те кто убивает мирных жителей, детей, стариков, издеваются, насилуют, расстреливают пленных должны жить со своими семьями... Пусть у них будет выбор идти против русских или нет... Возмездие должно быть каждому преступнику… Каждый хохол должен знать, что как только он взял в руки оружие против наших парней, открыл огонь по ним, мирному населению и т.д. его семья становится с родней законной целью для уничтожения, как пособники террористического режима Зе. Не хотите сами со своими нациками, бандеровцами, наемниками разбираться идете против мирного населения России, так и ваши семьи должны знать что в их уничтожении виноваты вы… У вас есть выбор бороться со своим режимом или пулю в лоб, а не против народа России идти..
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