Сийярто заявил, что на Западе не смогли бы запретить ему участвовать в ПМЭФ

Руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, приехавший на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил, что на Западе не смогли бы запретить ему участвовать в мероприятии.
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