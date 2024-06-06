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Сийярто заявил, что на Западе не смогли бы запретить ему участвовать в ПМЭФ

Сийярто заявил, что на Западе не смогли бы запретить ему участвовать в ПМЭФ

Руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, приехавший на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил, что на Западе не смогли бы запретить ему участвовать в мероприятии.

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