Поджог BMW в Мисайлово: злоумышленники угрожают жителям

В Мисайлово неизвестные сожгли BMW и угрожают местным жителям. Их действия попали на видео. Владелец авто считает инцидент заказным.
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