Shaman сделал признание накануне свадьбы — гол как сокол

Певец считает, что финансовое благополучие вредит творчеству. SHAMAN и Екатерина Мизулина соцсетиНедавно певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, официально подтвердил роман с Екатериной Мизулиной.
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