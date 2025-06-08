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Shaman сделал признание накануне свадьбы — гол как сокол

Shaman сделал признание накануне свадьбы — гол как сокол

Певец считает, что финансовое благополучие вредит творчеству. SHAMAN и Екатерина Мизулина соцсетиНедавно певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, официально подтвердил роман с Екатериной Мизулиной.

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Комментарии
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ЕП
Елена Писаренко
Да будет так. Как сказано- так сделано
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14 час.
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