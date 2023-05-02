Шестеркин потерпел 4-е поражение в текущем плей-офф, отбив 20 из 23 бросков «Нью-Джерси»

Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23 в 7-м матче с «Нью-Джерси» (0:4, 3-4). Четвертый гол «Девилс» забили на 57-й минуте в пустые ворота.
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