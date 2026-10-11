Страна и люди
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Страна и люди

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Грузовик протаранил автобус с пассажирами в Турции, 11 человек погибли

Грузовик протаранил автобус с пассажирами в Турции, 11 человек погибли

Не менее 11 человек погибли, еще 26 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Турции, сообщил телеканал NTV.

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