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pisec

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Мастер и Маргарита

Мастер и Маргарита

Москва 1930-х годов. Известный писатель (Евгений Цыганов) наблюдает за тем, как спектакль по его пьесе о Понтии Пилате репетируют в московском театре, как вдруг буквально в одночасье его жизнь рушится: по распоряжению начальства спектакль снимают с репертуара - за критику власти, пропаганду религии и прочие смертные грехи.

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