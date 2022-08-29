ПолитДром

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

В Бундестаге призвали объявить экс-посла Украины персоной нон грата

В Бундестаге призвали объявить экс-посла Украины персоной нон грата

  Депутат Бундестага Леман призвал объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата Депутат Бундестага из Лейпцига, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза  Депутат Бундестага Леман призвал объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата Депутат Бундестага из Лейпцига, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман призвал объявить персоной нон грата бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника и как можно скорее выслать его из страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх