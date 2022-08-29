В Бундестаге призвали объявить экс-посла Украины персоной нон грата

Депутат Бундестага Леман призвал объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата Депутат Бундестага из Лейпцига, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Депутат Бундестага Леман призвал объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата Депутат Бундестага из Лейпцига, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман призвал объявить персоной нон грата бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника и как можно скорее выслать его из страны.