Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
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«Идут, чтобы семью в тылу не грохнули» – ветеран СВО об изменившейся мотивации укронацистов

«Идут, чтобы семью в тылу не грохнули» – ветеран СВО об изменившейся мотивации укронацистов

Политнавигатор Даже украинские нацисты не хотят воевать за иностранное имущество, в которое превратилось их государство.

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