ФСБ задержала планировавшего вступить в ВСУ жителя Кубани

Сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали мужчину, который планировал отправиться на Украину для вступления в ряды террористической военной группировки и последующего участия в действиях против ВС России.
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