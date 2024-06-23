Учёные Севастополя создадут открытую библиотеку компьютерного зрения для морских робототехнических систем

Сборная команда разработчиков кафедры «Информатика и управление в технических системах» и научно-исследовательской лаборатории «Робототехника и интеллектуальные системы управления» Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем получила грантовую поддержку в размере 10 млн.