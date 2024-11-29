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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о «ПСЖ»: «Сафонов знает, что будут вопросы и конфликты, если Доннарумма будет сидеть на скамейке. Он входит в тройку лучших вратарей мира, любая команда его заберет»

«Когда Сафонов переходил в «ПСЖ», то все понимали, что там есть Доннарумма, который является первым номером.

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