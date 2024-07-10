Лишь каждый пятый руководитель готов перевести команду на удаленку

Только 22% руководителей готовы перевести команду на гибридный или удаленный формат работы. Это показало исследование Юлии Старостиной, владельца онлайн-школы для управленцев Strong Manager, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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