Сосо Павлиашвили: «Александр Абдулов опекал меня на съемках»

«Общаться с Михаилом Боярским, наблюдать за его работой на съемочной площадке — уже награда». Сосо Павлиашвили из личного архива Сосо Павлиашвили «Общаться с Михаилом Боярским, наблюдать за его работой на съемочной площадке — уже награда.
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