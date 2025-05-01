В Сенате США поддержали проект Грэма* о «сокрушительных» санкциях против России

Американский сенатор Линдси Грэм (включен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации) сообщил о поддержке со стороны 72-х коллег из Сената США по вопросу введения новых «сокрушительных» санкций против России.
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