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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес достиг устной договоренности с «Манчестер Сити» об условиях личного контракта, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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