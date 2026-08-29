Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес достиг устной договоренности с «Манчестер Сити» об условиях личного контракта, сообщил журналист Фабрицио Романо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым