Используя БПЛА и морские дроны, противник атаковал Крым, Новороссийск, Анапу В ночь на 3 мая враг провёл массированную атаку на регионы юга России.
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Используя БПЛА и морские дроны, противник атаковал Крым, Новороссийск, Анапу В ночь на 3 мая враг провёл массированную атаку на регионы юга России.
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