МИД Китая: Пекин внесёт вклад в политическое урегулирование украинского кризиса

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин по итогам поездки спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Евросоюз и Россию заявила о намерении Китая внести вклад в политическое урегулирование украинского кризиса.