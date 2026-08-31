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test mazurok

2 подписчика

❗️С 1 сентября в Севастополе 92-й и 95-й бензин начнут продавать по цене не выше 100 рублей за литр   «С завтрашнего дня в Севастополе начнёт продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95.

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