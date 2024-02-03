NASA: в начале 2030-х годов ядерный реактор должен быть запущен на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США подвело итоги начальной стадии инициативы по проектированию небольших ядерных реакторов, которые можно будет использовать для освоения Луны и Марса.
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