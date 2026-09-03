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«Ему был один день, когда мы увидели его на дороге»: истории спасения котят, которые доводят до слез

«Ему был один день, когда мы увидели его на дороге»: истории спасения котят, которые доводят до слез

«Спала по два часа. Хотелось просто рыдать». Девушка рассказала, как спасала новорожденного котенка, выкармливая его из шприца.

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