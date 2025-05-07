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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мощный взрыв прогремел на углеобогатительной фабрике в Якутии. Есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел на углеобогатительной фабрике в Якутии. Есть пострадавшие

По предварительным данным, погибших в происшествии нет Пожар на углеобогатительной фабрике в Якутии / Фото: МЧС Республики Саха (Якутия) На углеобогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри произошел мощный взрыв.

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