Мощный взрыв прогремел на углеобогатительной фабрике в Якутии. Есть пострадавшие

По предварительным данным, погибших в происшествии нет Пожар на углеобогатительной фабрике в Якутии / Фото: МЧС Республики Саха (Якутия) На углеобогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри произошел мощный взрыв.
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