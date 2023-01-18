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NYT: США отправляют на Украину снаряды «натовского калибра» со своих складов в Израиле

NYT: США отправляют на Украину снаряды «натовского калибра» со своих складов в Израиле

США пользуется запасами боеприпасов, которые находятся на израильских  складах, для отправки снарядов с калибром 155 миллиметров Украине.

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