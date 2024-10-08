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SPLETNIK

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Хейли Бибер опубликовала фото с Джастином Бибером, в котором увидели намёк на скандал вокруг Пи Дидди

Хейли Бибер опубликовала фото с Джастином Бибером, в котором увидели намёк на скандал вокруг Пи Дидди

Хейли Бибер опубликовала в инстаграме* новое фото своего 30-летнего мужа Джастина Бибера. Подписчики увидели в этом ответ на историю вокруг Джастина и рэпера Пи Дидди, который сейчас находится под арестом.

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