Жуткий анекдот сбылся в России: Минздрав делает вид, что платит врачам, а они делают вид, что лечат. А пациенты с трудом записываются на приём к узким специалистам.
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Положение с медициной очень печальное по всей стране. Где же наша мудрейшая, уважаемая властью госпожа Голикова? Почему за долгое время даже не пытается что-то изменить?