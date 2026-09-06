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Царьград

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Жуткий анекдот сбылся в России: Минздрав делает вид, что платит врачам, а они делают вид, что лечат

Жуткий анекдот сбылся в России: Минздрав делает вид, что платит врачам, а они делают вид, что лечат

Жуткий анекдот сбылся в России: Минздрав делает вид, что платит врачам, а они делают вид, что лечат. А пациенты с трудом записываются на приём к узким специалистам.

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