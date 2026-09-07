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Татар-информ

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Федерация профсоюзов Татарстана передала партию помощи участникам СВО

Федерация профсоюзов Татарстана передала партию помощи участникам СВО

На первом фестивале семей участников специальной военной операции «Сила единства: благодарность и поддержка» в Казани Федерация профсоюзов Татарстана передала действующим военнослужащим партию помощи, включающую необходимую для фронта технику.

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