Южный Федеральный

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Леонков рассказал, как долго будет "вариться" авдеевский котел

Леонков рассказал, как долго будет "вариться" авдеевский котел

Штурмовать по классической военной технологии украинскую Авдеевку не получится. Союзные силы тщательно готовятся взять и этот рубеж, а сколько займет времени создание так называемого авдеевского котла рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

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