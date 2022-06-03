Леонков рассказал, как долго будет "вариться" авдеевский котел

Штурмовать по классической военной технологии украинскую Авдеевку не получится. Союзные силы тщательно готовятся взять и этот рубеж, а сколько займет времени создание так называемого авдеевского котла рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Штурмовать по классической военной технологии украинскую Авдеевку не получится. Союзные силы тщательно готовятся взять и этот рубеж, а сколько займет времени создание так называемого авдеевского котла рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
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