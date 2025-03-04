Что стоит за планом перевооружения Европы на €800 млрд

В преддверии заседания Европейского совета, намеченного на 6 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изложила план перевооружения Европы — The ReArm Europe Plan, — который был направлен лидерам стран-членов союза.
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