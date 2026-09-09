«Германия, при поддержке Франции и Великобритании, хочет воплотить в жизнь идеи Энгельса почти двухвековой давности — во имя прогресса уничтожить реакционные нации с национальным сознанием и кровавой местью отомстить славянским народам» США — НАТО — ЕС: такова траектория грузинской внешней политики после ликвидации СССР.