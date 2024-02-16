Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️ Глава администрации Евпатории Елена Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию «Глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам», — сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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