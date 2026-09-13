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Царьград

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Ректор МХПИ объяснил, почему молодёжь выбирает эстетики old money

Ректор МХПИ объяснил, почему молодёжь выбирает эстетики old money

Ректор МХПИ Алексей Егоров объяснил популярность у молодёжи эстетик old money и clean girl, подчеркивая их простоту в создании образов.

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