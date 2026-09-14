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Медиакратия

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США снимают климатический тормоз с электростанций

США снимают климатический тормоз с электростанций

Администрация Дональда Трампа отменила федеральные ограничения на выбросы парниковых газов от электростанций, работающих на угле и газе.

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