Правительство РФ выделило 21 млрд рублей на программу долгосрочных сбережений

Государство в 2025 году впервые начислит софинансирование на взносы, сделанные россиянами в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) в прошлом году, планируемая сумма поступлений — 21,4 млрд рублей.
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