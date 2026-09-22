В Нижегородской области BMW при обгоне насмерть сбил мотоциклиста

На трассе Ивановский Кордон — Ивонькино в Нижегородской области BMW при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Honda, 35-летний водитель которого умер в больнице.
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