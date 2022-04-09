Сегодня в Минске состоится шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»: там выступят Загитова, Щербакова, Валиева, Медведева и Трусова

Сегодня в Минске состоится ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Начало – 19.00 по московскому времени.

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