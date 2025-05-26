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Царьград

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Евросоюз может лишить Венгрию права голоса из-за отношений с Россией

Евросоюз может лишить Венгрию права голоса из-за отношений с Россией

Выход Венгрии из европейского консенсуса по Украине и её тесные связи с Россией приводят к возможной потере права голоса в ЕС.

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