  • Vladimir Lioubimcev
    Анна Ковальчук - КРАСАВИЦА!!!... Но в последних  сериях "Тайны следствия" (новых) она какая-то зажатая... Видать, уже...«Тайны следствия»...
  • Tania Еременко
    Эмма быстренько сделала из Малинина подкаблучника- не каждая женщина смогла бы это сделать. Сама Эмма сильно постарел...«Железная Эмма» и...
  • Tania Еременко
    Пару раз напинает, как было с прежними женами, так сразу любовь растает.«Я бесконечно люб...

“Упала в яму, меня достали и сделали какой-то укол”, – Лорак рассказала о большом горе в семье

Украинская певица Ани Лорак рассказала о страшной трагедии в ее семье – гибели брата. Когда Каролине было всего 9 лет, война в Афганистане была в самом разгаре.

Комментарии
