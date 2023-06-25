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В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР

В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР

Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, сообщил член местного заксобрания Сергей Трофимов:«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный суд.

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