В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР

Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, сообщил член местного заксобрания Сергей Трофимов:«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный суд.
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