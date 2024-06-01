25 апреля британский дипломат, основатель и директор общественной организации «Conflicts Forum» Алистер Крук провёл встречу с российскими учёными, на которой начал оправдывать преступления евреев, заявив, что в секторе Газа мирное население убивал искусственный интеллект.
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