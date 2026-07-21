Аналитик Шлепченко: Киев делает ставку на сухопутные силы ВСУ

Военный обозреватель Влад Шлепченко в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал возможную отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, а также порассуждал о кандидатурах на его замену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии