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Газета.ру

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Аналитик Шлепченко: Киев делает ставку на сухопутные силы ВСУ

Аналитик Шлепченко: Киев делает ставку на сухопутные силы ВСУ

Военный обозреватель Влад Шлепченко в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал возможную отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, а также порассуждал о кандидатурах на его замену.

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